Bending Spoons, l'azienda tecnologica dietro prodotti come WeTransfer e Meetup, ha aperto un ufficio a Madrid. La decisione è motivata dalla presenza in Spagna di un importante bacino di talenti, alimentato da università di alto livello, oltre che dall'attrattiva internazionale di Madrid e dalla sua qualità della vita.

"Siamo rimasti colpiti dal talento che abbiamo riscontrato in Spagna. Quest'anno abbiamo ricevuto circa 10.000 candidature al mese dalla Spagna, e molti di questi candidati si sono distinti tra i migliori nel nostro processo di selezione. La formazione offerta dalle università spagnole è di livello particolarmente alto e, nei prossimi anni, puntiamo a far crescere il nostro team di Madrid fino a diverse centinaia di persone", ha dichiarato Andrea Maiorana, talent data lead.

Situato nel quartiere Recoletos, il nuovo ufficio è la terza sede europea dell'azienda, dopo la sede centrale di Milano e la recente apertura a Londra. L’ufficio si trova in una delle zone più prestigiose della città, a pochi passi dal Parco del Retiro e dal Museo del Prado.

Per i nuovi dipendenti che si trasferiscono a Madrid, Bending Spoons copre le spese di trasferimento, comprese le spese di viaggio, il trasporto degli effetti personali e fino a quattro mesi di alloggio temporaneo. L'azienda copre inoltre il costo del tragitto casa-ufficio.

Oltre all'apertura dell'ufficio di Madrid, Bending Spoons continua a investire per individuare e sostenere i migliori talenti del settore tecnologico in Spagna. A settembre l'azienda organizzerà First Ascent Spain , un retreat di tre giorni a Milano dedicato ai migliori studenti universitari e neolaureati in ambito tecnologico. Nel corso del 2026 assegnerà inoltre oltre un milione di euro in borse di studio destinate a studenti europei, tra cui diversi beneficiari spagnoli. Negli ultimi mesi, l'azienda ha organizzato eventi di networking a Madrid e Barcellona e sostenuto iniziative nazionali come il concorso di programmazione Ada Byron e l'Olimpiada Informática Española, a sostegno dei giovani interessati a una carriera nel settore tecnologico.

La sede di Bending Spoons a Madrid sta assumendo personale per ruoli in software engineering, AI research, product e growth management, data, design e altre funzioni.

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Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l'eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l'accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L'intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma — che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari — e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Harvest, komoot, Remini, StreamYard, Vimeo e WeTransfer.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web di Bending Spoons e la pagina dedicata agli investitori .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-42q3647uOiRSTEzg .

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260805677716/it/

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