Bending Spoons S.p.A. (NASDAQ: BSP) ha completato l’acquisizione precedentemente annunciata di Miro, la piattaforma di collaborazione visiva utilizzata da oltre 250.000 organizzazioni per fare brainstorming, pianificare e costruire insieme.

“Miro ha costruito un business solido attorno a un prodotto che rende semplice anche il lavoro collaborativo più complesso”, ha commentato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. “La versatilità di Miro l’ha reso utile in un’ampia gamma di settori e processi lavorativi, creando al contempo una base robusta per un’ulteriore espansione. Crediamo che ci sia un notevole potenziale per far leva su questi punti di forza. Siamo impazienti di mettere a frutto le tecnologie e le competenze di Bending Spoons per rendere Miro ancora più utile per i clienti e sostenerne la crescita continua.”

“I team si affidano a Miro per innovare, coordinarsi e prendere decisioni, e questa esigenza è in continua crescita”, ha dichiarato Andrey Khusid, CEO e co-fondatore di Miro. “In Bending Spoons, Miro trova un proprietario che investe nel lungo termine e ha profondamente a cuore la qualità del prodotto: esattamente ciò che i nostri utenti e clienti meritano. Grazie ai nostri clienti, a ogni Mironeer e ai partner e agli investitori che ci hanno sostenuto nel percorso fin qui.”

Dettagli della transazione

In base ai termini dell’accordo, Bending Spoons ha acquisito il 100% delle azioni emesse e in circolazione di Miro in una transazione interamente in denaro. Al perfezionamento dell’operazione, alcuni ex azionisti di Miro hanno investito circa 295 milioni di dollari dei propri proventi in circa 6,2 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione di Bending Spoons. Le azioni sono state emesse nell’ambito di un collocamento privato esente da registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modifiche.

Le previsioni finanziarie fornite da Bending Spoons il 13 agosto 2026 si basavano esclusivamente sul portafoglio di attività possedute al 12 agosto 2026 ed escludevano qualsiasi contributo di Miro. Bending Spoons prevede di includere Miro nelle proprie previsioni quando pubblicherà i prossimi risultati finanziari.

Consulenti legali e finanziari

Latham & Watkins LLP ha agito in qualità di consulente legale di Bending Spoons. Ernst & Young LLP ed EY Advisory S.p.A. hanno fornito rispettivamente servizi di due diligence finanziaria e fiscale per Bending Spoons, mentre McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato ha agito in qualità di consulente fiscale italiano di Bending Spoons. BNP Paribas e J.P. Morgan hanno agito come co-consulenti finanziari di Bending Spoons.

Goodwin Procter LLP ha agito in qualità di consulente legale e Morgan Stanley & Co. LLC in qualità di consulente finanziario esclusivo di Miro.

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons si fonda sulla convinzione che l’eccellenza operativa consenta una crescita efficiente attraverso acquisizioni. La società acquisisce aziende digitali, mette in atto trasformazioni profonde e ottimizzazioni continue per aumentarne i profitti in modo sostenibile e reinveste poi in ulteriori acquisizioni, alimentando così un volano di crescita. La società esegue questa strategia da oltre un decennio e, ad oggi, non ha mai ceduto un’azienda di rilievo.

Bending Spoons mira a immaginare la versione di maggior successo possibile dell’azienda acquisita e lavora per colmare il divario tra lo stato attuale e tale visione in modo rapido e completo. La trasformazione è tipicamente profonda e comprende la riorganizzazione dei team, il potenziamento delle tecnologie, la riprogettazione delle interfacce utente, l’accelerazione dello sviluppo del prodotto e il miglioramento del marketing e della monetizzazione. L’intelligenza artificiale è spesso sia una componente centrale della visione che uno strumento chiave per attuare la trasformazione.

La performance di Bending Spoons origina dalla sua Piattaforma—che comprende persone, tecnologie proprietarie e dati proprietari—e riflette un intenso focus nel raggiungere straordinarie densità di talento, forza culturale e capacità tecniche.

Le aziende principali di Bending Spoons includono Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, Miro, Tractive, Vimeo e WeTransfer.

Informazioni su Miro

Miro è lo spazio di lavoro collaborativo in cui agenti AI e team convergono per pensare, decidere e costruire insieme. Mentre l’intelligenza artificiale accelera il lavoro, la sfida per le organizzazioni non è fare di più, ma trasformare il contributo dei singoli in un impatto su larga scala. Miro conta oltre 100 milioni di utenti e 250.000 clienti, e la sua piattaforma condivisa e sicura fa emergere il contesto che consente ai team di risolvere problemi più complessi, prendere decisioni migliori e far avanzare il lavoro più rapidamente. Per saperne di più, visita miro.com.

Dichiarazioni previsionali (Forward-Looking Statements)

Il presente comunicato stampa contiene “dichiarazioni previsionali” (“ forward-looking statements ”) ai sensi delle disposizioni di esonero di responsabilità (c.d. “ safe harbor ”) del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, della Section 27A del Securities Act del 1933 e successive modifiche, e della Section 21E del Securities Exchange Act del 1934 e successive modifiche, comprese le dichiarazioni relative all’acquisizione e ai suoi benefici attesi. Tali dichiarazioni previsionali sono formulate alla data della loro prima pubblicazione e si basano sulle aspettative, stime, previsioni e proiezioni attuali, nonché sulle convinzioni e ipotesi della direzione. Termini quali “prevedere”, “anticipare”, “dovere”, “ritenere”, “sperare”, “puntare a”, “proiettare”, “obiettivi”, “stimare”, “potenziale”, “predire”, “potere”, “volere”, “potrebbe”, “sarebbe in grado”, “intendere”, le varianti di tali termini o la loro forma negativa ed espressioni analoghe sono intesi a identificare tali dichiarazioni. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerosi rischi e incertezze, molti dei quali riguardano fattori o circostanze al di fuori del controllo di Bending Spoons.

I risultati effettivi di Bending Spoons potrebbero differire in modo sostanziale da quelli dichiarati o impliciti nelle dichiarazioni previsionali a causa di diversi fattori, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la concorrenza, il cambiamento dei clienti, le misure normative, un cambiamento delle forze esterne, i rischi che l’acquisizione interrompa i piani e le attività correnti, le potenziali difficoltà nel mantenere i dipendenti a seguito dell’acquisizione, la distrazione della direzione derivante dall’acquisizione e altri fattori di rischio discussi di volta in volta da Bending Spoons nelle relazioni depositate presso, o fornite alla, Securities and Exchange Commission. Bending Spoons non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente le dichiarazioni previsionali, a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo nella misura prevista dalla legge.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web https://bendingspoons.com/ e la nostra pagina Investor Relations https://investors.bendingspoons.com/ .

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd .

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Contatti per i media

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Miro: press@miro.com





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