BioLab Holdings oggi ha annunciato una nuova e più ampia mission con il lancio di EmeraNova™ , una nuova identità aziendale che rispecchia l’ambizioso obiettivo di far progredire la rigenerazione dei tessuti in diverse specialità, fasi di guarigione e contesti assistenziali. Il lancio segna l’impegno di BioLab a sviluppare una piattaforma globale dedicata a individuare tecnologie promettenti e ad accelerarne l’adozione nella pratica clinica.

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EmeraNova seeks partners around the world to bring promising technologies to market quickly and equip clinicians with advanced, effective solutions.

EmeraNova rappresenta la visione di perseguire tecnologie emergenti (Emer) e nuove (Nova), creando un set di strumenti in continua espansione che comprende soluzioni per la rigenerazione dei tessuti, assistenza di altissimo livello e occasioni per riunire competenze di esperti e dati clinici approfonditi in grado di plasmare il futuro. Le radici dell’impresa nella cura delle ferite croniche ne guideranno la traiettoria nel campo della rigenerazione dei tessuti e rimarranno solide mentre BioLab continua a offrire la propria gamma di prodotti a base di membrana amniotica.

“BioLab è nata dall’impegno a migliorare la vita dei pazienti”, spiega Jaime Leija, presidente e amministratore delegato di EmeraNova. “Con EmeraNova stiamo ampliando il nostro sguardo. Osserviamo le tecnologie di tutto il mondo con la capacità di capire come la sinergia di differenti soluzioni, specialità e dati clinici approfonditi possa consentire di creare un ecosistema di cura più connesso. Questa prospettiva più ampia ci permette di costruire su ciò che è stato già fatto, sviluppando le innovazioni giuste più rapidamente per medici e pazienti”.

Il modello del set di strumenti in continua evoluzione rappresenta le principali aree di prodotto dell’impresa: valutazione e differenziazione, diagnostica, esecuzione dello sbrigliamento, controllo, preparazione, ripristino e rigenerazione, rivalutazione e rimodellazione dei tessuti. In tutte queste categorie EmeraNova cerca partner in tutto il mondo per portare rapidamente sul mercato tecnologie promettenti e mettere a disposizione dei medici soluzioni avanzate ed efficaci.

“BioLab gode già di una solida reputazione con riferimento ai prodotti avanzati per la cura delle ferite”, aggiunge Scott Swonger, Chief Transformation Officer EmeraNova. “EmeraNova rispecchia un approccio più completo, guidato dalla convinzione che la rigenerazione dei tessuti sia trasformata da un processo continuo, da un dialogo costante, da partnership e dal miglioramento di ciò che è a disposizione dei medici”.

Per raggiungere più facilmente un numero maggiore di pazienti, EmeraNova mira a entrare in nuovi contesti assistenziali – tra cui le cure d’urgenza e i reparti ambulatoriali ospedalieri (HOPD) – mentre continua al contempo a migliorare e far progredire l’erogazione delle tecniche di cura delle ferite nelle cliniche ambulatoriali e mobili. EmeraNova si impegna per ampliare le proprie applicazioni cliniche in vari campi – chirurgia, medicina dello sport, cure vascolari ed estetica – e di estendere le proprie innovazioni a livello globale attraverso partnership di commercializzazione internazionali.

L’impegno di EmeraNova a contribuire a plasmare il futuro della rigenerazione dei tessuti si riflette nella sua attività di ricerca clinica multiprodotto in corso, con ben quattro trial clinici e tre studi retrospettivi pubblicati e sottoposti a peer review condotti nel 2026.

EmeraNova presenterà il nuovo marchio e la nuova mission al Symposium for Advanced Wound Care (SAWC) di Las Vegas, questo fine settimana, dal 16 al 18 ottobre. Le persone interessate sono invitate a visitare lo stand n. 241 per saperne di più sulle tecnologie di rigenerazione dei tessuti EmeraNova.

Per ulteriori informazioni su EmeraNova, sul suo set di soluzioni e sui suoi prodotti, visitare emeranova.com .

EmeraNova

EmeraNova™ è un’impresa di tecnologia medica con sede a Phoenix, il cui focus è sul progresso della rigenerazione dei tessuti. Attraverso una strategia di prodotto basata sulle competenze dei medici, partnership imprenditoriali e una rapida commercializzazione, EmeraNova individua, sviluppa e fornisce tecnologie in diversi contesti assistenziali. BLS Labs, LLC e BLS Sales & Marketing, LLC sono accreditate dall’Association for Advancing Tissue and Biologics (AATB), a testimonianza del suo impegno verso standard rigorosi di qualità, sicurezza ed eccellenza operativa.

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Kwyn Lowe

Telefono : 406.314.5120

E-mail : klowe@emeranova.com





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