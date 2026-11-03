Bizzmine ha annunciato un'importante espansione della sua piattaforma intelligente QHSE al Digital Summit 2026. La società ha presentato più di 40 soluzioni pronte per l'uso che riguardano Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza (EHS) e Conformità, assieme a progressi nell'intelligenza artificiale e un'esperienza utenti essenzialmente rinnovata.

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Bizzmine summit panel discussion

Gli ultimi sviluppi offrono alle organizzazioni una gamma più ampia di processi operativi da gestire in un unico ambiente, con informazioni connesse, governance condivisa e una chiara visione delle responsabilità e delle attività completate in varie sedi.

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Lara van Rijswijk, CMO Bizzmine

Lara.vanrijswijk@bizzmine.com

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