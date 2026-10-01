Blackfuel oggi ha reso di dominio pubblico le sue operazioni annunciando la sigla di contratti pluriennali per oltre 250 milioni di dollari finalizzati a raggiungere un ambizioso obiettivo: creare un network a livello globale per la generazione di token IA (“AI Token Grid”).

Pioniera dell’AI Token Grid, Blackfuel sta sviluppando una rete di cluster di acceleratori per specifiche architetture, interconnessi attraverso un livello software e commerciale comune, progettata per trasformare la potenza di calcolo dedicata in uscita IA misurabile e prenotabile.

Attraverso la collaborazione con AMD e NTT DATA, Blackfuel sta sviluppando la propria capacità di inferenza gestita in Europa, a partire da un primo cluster di GPU attualmente in fase di consegna in Europa.

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