Boomi™, l'azienda per l'attivazione dei dati per l'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel rapporto The Forrester Wave™: Adaptive Process Orchestration Software, Q3 2026 . Il rapporto ha analizzato 13 fornitori, e Boomi ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria Strategia.

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Boomi Named a Leader and Secures Highest Score in the Strategy Category in Adaptive Process Orchestration Software Evaluation

Secondo il rapporto, “la strategia di punta [di Boomi] si basa su un solido processo innovativo interno che comprende i contributi dei partner e il riscontro dei clienti, mentre i recenti investimenti puntano a sostenere la sovranità e il controllo dei dati da parte dei clienti in aree geografiche nelle quali è importante la sovranità”. Il rapporto cita inoltre come il piano di controllo indipendente dal fornitore per l'automazione agentica di Boomi consenta all'azienda di estendersi nel mercato dell'automazione dei processi, un approccio rafforzato da recenti acquisizioni, come Lunar.dev, una piattaforma AI Gateway.

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Boomi - Rapporti con gli analisti

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