Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, oggi ha annunciato di figurare tra i Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione delle API. Per Boomi si tratta di un riconoscimento che riflette gli investimenti continuativi nella Gestione delle API di Boomi come layer di governance utilizzato dalle aziende per trasformare le API frammentate in una base affidabile per l'IA.

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Boomi Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for API Management

Punti principali

Boomi figura tra i Leader nel 2026 Gartner® Magic Quadrant™ per la Gestione delle API.

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