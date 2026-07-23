Boyd Watterson Global oggi ha annunciato la nomina di John Creswell a Global Chief Client Officer, un ruolo dirigente senior di nuova formazione che riflette il continuo investimento dell'azienda nella crescita e nella sua evoluzione in una piattaforma globale di investimenti alternativi.

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John Creswell has joined Boyd Watterson Global as Global Chief Client Officer, a newly created role overseeing global sales, client engagement and marketing across the U.S., Europe and APAC.

In questo ruolo, Creswell sarà responsabile delle vendite globali, delle relazioni con i clienti e delle attività di marketing negli Stati Uniti, in Europa e nella regione APAC, aiutando gli investitori ad accedere alle competenze dell'azienda, rafforzando al contempo i rapporti con i partner istituzionali e privati nel settore del capitale in tutto il mondo.

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