Bregal Milestone ("Milestone" o la "Società"), tra le più importanti società europee di private equity nel settore del software, oggi ha annunciato la chiusura definitiva del suo terzo fondo, Bregal Milestone III ("Fund III" o il "Fondo"), con l'aumento dell'hard cap a 915 milioni di euro. Il Fondo ha fatto registrare un eccesso di sottoscrizioni e rappresenta un netto ampliamento della base globale di investitori della Società.

Concluso in otto mesi dalla prima fase di raccolta fondi e in un contesto difficile, il fondo ha generato risultati che riflettono la solidità dell'approccio di Milestone, incentrato sull'AI e sulla comprovata esperienza della Società.

Jan Bruennler, Philippe Lautenberg e Cyrus Shey, co-fondatori e Managing Partner di Bregal Milestone, hanno commentato: "Bregal Milestone III riflette la nostra forte convinzione nell'approccio che abbiamo adottato: investire in aziende europee fondamentali nel settore del software, dell'AI e della sicurezza IT, e supportarle nella fase di crescita".

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Bregal Milestone

Siqi Wu

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