Brightfin, azienda leader nella gestione finanziaria delle tecnologie, oggi ha annunciato Budget Clarity AI, una nuova competenza che offre ai team finanziari e informatici risposte istantanee e in modalità self-service a domande in materia di budget che ricevono decine di volte al giorno. Realizzata nella piattaforma Brightfin, Budget Clarity AI funge da analista finanziario sempre disponibile, permettendo così agli utenti di porre domande sulle spese in un linguaggio diretto e di ottenere in pochi secondi risposte basate sui fatti, visualizzazioni e consigli.

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