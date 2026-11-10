CAIRDAC, SA, azienda di tecnologia medica in fase pre-redditizia che sviluppa ALPS™, un sistema di pacing cardiaco autoalimentato, senza fili, oggi ha annunciato la nomina di Rinda Sama al suo consiglio di amministrazione. La nomina di Sama aggiunge al CdA profonde competenze in materia di produzione, qualità e operazioni e segue la recente nomina di Raymond W. Cohen al ruolo di Presidente.

“La vasta esperienza del Sig. Sama in ambito di produzione, sistemi di qualità e ampliamento operativo dei dispositivi impiantabili complessi sarà estremamente preziosa per la nostra Azienda, mentre ci prepariamo alla valutazione clinica e alle prossime fasi dello sviluppo”, ha dichiarato Edouard Fonck, zmministratore delegato di CAIRDAC.

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