Carsup, leader europeo dei servizi di concierge per auto d’eccezione , annuncia l'apertura del suo primo centro concierge in Italia, a Roma. Con i suoi 60 posti, la nuova sede segna una nuova tappa nello sviluppo internazionale del gruppo e consente a Carsup di estendere la propria offerta di servizi ai proprietari italiani di veicoli di prestigio e da collezione.

Un primo insediamento italiano in una posizione strategica di Roma

Situato nel quartiere di Parco dei Medici, a sud-ovest di Roma, il nuovo centro concierge Carsup gode di una posizione privilegiata, al crocevia tra i quartieri residenziali della zona ovest della città, il quartiere d'affari dell'EUR e le principali infrastrutture di trasporto della capitale.

A soli 15 minuti in auto dall'aeroporto internazionale di Fiumicino e a 30 minuti da quello di Ciampino, offre un'accessibilità particolarmente adatta ai proprietari di veicoli d'eccezione, in particolare a una clientela d'affari internazionale che desidera ritrovare facilmente la propria auto durante i suoi spostamenti.

Il centro gode inoltre di un rapido accesso al Grande Raccordo Anulare (GRA) e alla Via Portuense. Situato al di fuori delle zone a traffico limitato (ZTL) del centro storico, consente ai proprietari di accedere liberamente al proprio veicolo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, senza i vincoli di circolazione tipici del cuore della capitale.

Infine, la sua collocazione in un contesto tranquillo, lontano dai principali flussi turistici, risponde alle aspettative di una clientela in cerca di discrezione.

Un'offerta di servizi completa per i veicoli d'eccezione

Con una capacità di 60 posti, il nuovo centro concierge offre ai proprietari di veicoli di prestigio, sportivi e da collezione una soluzione completa per la gestione e la conservazione del loro patrimonio automobilistico.

Oltre al parcheggio custodito, Carsup mette a disposizione dei propri clienti una gamma di servizi personalizzati che comprende la manutenzione e il monitoraggio tecnico dei veicoli, l'organizzazione di servizi di trasporto su misura, un'app per smartphone dedicata per seguire in tempo reale lo stato del veicolo e un club che propone eventi esclusivi.

Con questo primo insediamento a Roma, Carsup prosegue la diffusione internazionale del suo modello unico di concierge automobilistica, che unisce una rete di sedi fisiche, servizi personalizzati e una piattaforma tecnologica dedicata alla gestione del patrimonio automobilistico.

«L'apertura del nostro primo centro concierge in Italia segna una nuova tappa nello sviluppo internazionale di Carsup. Roma rappresenta un insediamento strategico, con una clientela locale e internazionale di proprietari di veicoli di lusso. Abbiamo scelto Parco dei Medici per la sua accessibilità, per la vicinanza ai principali quartieri d'affari e all'aeroporto di Fiumicino, ma anche per la discrezione che questa posizione garantisce.» conclude Samuel Lelarge, CEO di Carsup.

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Chi è Carsup

Fondata nel 2019 in Francia, Carsup è una società internazionale di servizi di concierge automobilistica di alta gamma. Attraverso i suoi 26 centri concierge in Francia e in Europa, Carsup offre ai propri clienti una gestione completa del loro patrimonio automobilistico: parcheggio custodito, cura, manutenzione su misura, trasporto premium e servizi digitali. Grazie a una rete capillare e a una piattaforma tecnologica innovativa, Carsup punta a diventare il riferimento internazionale nella gestione e nella valorizzazione dei veicoli di prestigio.

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