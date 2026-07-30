Carta , la piattaforma connessa e l'ecosistema nativo per l'intelligenza artificiale per il capitale privato, oggi annuncia l'ampia disponibilità della sua suite di Plugin per Claude, a seguito del lancio iniziale nell'aprile 2026. Con oltre 1.500 aziende e società che già utilizzano plugin, Carta sta cambiando il modo in cui i team di capitale privato, dai fondatori ai direttori commerciali, in sostanza operano, portando l'amministrazione dei fondi, la gestione della tabella di capitalizzazione e l'analisi del flusso delle operazioni direttamente nei fogli di lavoro che già utilizzano ogni giorno.

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