Celltrion, Inc . (KRX:068270) ha annunciato la propria partecipazione alla United European Gastroenterology (UEG) Week 2026 che si terrà a Barcellona, in Spagna, dal 17 al 20 ottobre, dove evidenzierà il proprio portafoglio per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD), con in testa Remsima™ SC (infliximab sottocutaneo).

Il portafoglio completo di infliximab che sarà presentato comprende le formulazioni endovenosa (IV) e sottocutanea (SC) di Remsima™ oltre alla formulazione liquida Remsima™ IV, lanciata in Europa all’inizio di quest’anno. 1 Inoltre Celltrion illustrerà il portafoglio più vasto per le IBD, che include SteQeyma™ (ustekinumab) e Yuflyma™ (adalimumab), a testimonianza del costante impegno nell’ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da IBD. 2,3

Il 18 ottobre Celltrion organizzerà un simposio dal titolo “Navigating the Treatment Journey with Subcutaneous Infliximab Across Clinical Scenarios”, presieduto dal Professor Peter M. Irving del King’s College di Londra, Regno Unito, esperto di primo piano nel campo delle IBD.

Inoltre Celltrion ospiterà due sessioni MTE presso il proprio stand. Nella prima sessione, la Professoressa Irina Blumenstein dell’Ospedale Universitario di Francoforte (Germania) presenterà evidenze cliniche e considerazioni terapeutiche relative alla monoterapia con Remsima™ SC, basandosi su dati reali e sull’esperienza clinica.

“La UEG Week 2026 offre l’opportunità di condividere evidenze cliniche ed esperienza nella pratica clinica con gli operatori sanitari, sottolineando il ruolo di Remsima™ SC nel rispondere a diverse esigenze terapeutiche nelle IBD”, spiega Taehun Ha, vice presidente senior e direttore per l’Europa presso Celltrion. “Continueremo a rafforzare la nostra posizione nel settore delle IBD come partner affidabile per gli operatori sanitari di tutto il mondo”.

Note per i redattori

Informazioni su Remsima™ SC (CT-P13 SC, infliximab sottocutaneo)

CT-P13 SC è la prima formulazione sottocutanea di infliximab al mondo. Una dose fissa di 120 mg di CT-P13 SC è stata approvata in 60 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, UE, Canada, Brasile, Australia e Taiwan, per l’uso negli adulti indipendentemente dal peso corporeo. La formulazione SC di infliximab promette di ampliare le opzioni terapeutiche grazie all’elevata uniformità nell’esposizione al farmaco e a una modalità di somministrazione pratica. 4,5

Informazioni su Celltrion

Celltrion è un’azienda biofarmaceutica leader, specializzata in ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e vendita di terapie innovative che migliorano la vita delle persone in tutto il mondo. Pioniere dei biosimilari, Celltrion ha lanciato il primo biosimilare di un anticorpo monoclonale al mondo. Il suo portafoglio farmaceutico globale copre diverse aree terapeutiche, tra cui immunologia, oncologia, ematologia, endocrinologia e oftalmologia. Oltre ai prodotti biosimilari Celltrion sviluppa varie pipeline di farmaci innovativi per spingersi oltre i confini dell’innovazione scientifica e offrire medicinali di qualità. Per maggiori informazioni visitare www.celltrion.com/en-us o seguirci su LinkedIn , Instagram , X e Facebook .

DICHIARAZIONE PREVISIONALE

Alcune informazioni contenute nel presente comunicato stampa includono dichiarazioni relative sia all’attività e ai risultati finanziari futuri sia a eventi o sviluppi futuri che riguardano Celltrion Inc. e le sue controllate, che possono costituire dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi sui titoli azionari. Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni possono essere riconosciute anche dall’uso di termini quali “prepara”, “spera di”, “imminente”, “prevede di”, “mira a”, “sarà lanciato”, “si sta preparando”, “una volta ottenuto”, “potrebbe”, “con l’obiettivo di”, “può”, “una volta identificato”, “sarà”, “lavora per”, “è previsto”, “diventare disponibile”, “promette”, “anticipa”, dalla forma negativa di tali termini o da altra terminologia analoga o comparabile.

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Riferimenti

1 European Medicines Agency Summary of Product Characteristics (SmPC), Remsima. Disponibile tramite il link a SmPC [ultimo accesso: ottobre 2026]. 2 European Medicines Agency Summary of Product Characteristics (SmPC), SteQeyma. Disponibile tramite il link a SmPC [ultimo accesso: ottobre 2026]. 3 European Medicines Agency Summary of Product Characteristics (SmPC), Yuflyma. Disponibile tramite il link a SmPC [ultimo accesso: ottobre 2026]. 4 Schreiber S et al., Gastroenterology. 2021;160(7):2340-2353 5 Westhovens R et al., Rheumatology. 2021;60(5):2277-2287

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