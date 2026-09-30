China Eastern Airlines (CEAir) ha presentato i progressi compiuti nelle tecnologie digitali e intelligenti nei settori del supporto operativo, dei servizi ai passeggeri, della manutenzione aeronautica e del cargo aereo in occasione della quarta edizione della CATA Aviation Conference & Exhibition, tenutasi a Pechino alla fine di settembre e organizzata dalla China Air Transport Association (CATA).

Presso il proprio stand espositivo, la compagnia ha presentato le applicazioni dell'intelligenza artificiale (AI) nell'aviazione civile attraverso prototipi fisici, modelli di apparecchiature, presentazioni multimediali, dimostrazioni interattive e dirette streaming.

Uno dei principali elementi di richiamo nell'area dedicata al catering di bordo intelligente è stato un sistema a braccio robotico flessibile basato sull'AI per l'allestimento dei pasti. I suoi effettori terminali adattivi possono afferrare con flessibilità e posizionare con precisione alimenti di diverse tipologie e forme, consentendo l'allestimento automatizzato dei pasti di bordo.

Nell'area dedicata ai servizi intelligenti ai passeggeri sono stati esposti un robot di servizio, un robot per la movimentazione dei bagagli e un robot quadrupede per l'orientamento dei passeggeri in transito, sviluppati dalla compagnia e dotati di funzionalità basate su modelli AI di grandi dimensioni.

La compagnia ha inoltre presentato la propria piattaforma di gestione della rete basata sull'AI e sviluppata internamente, che consente ai visitatori di visualizzare in tempo reale la posizione degli aeromobili wide-body di CEAir in tutto il mondo e i satelliti utilizzati per la connettività Internet a bordo.

La connettività aria-terra è uno degli ambiti chiave del percorso di sviluppo digitale e intelligente di CEAir. Da luglio 2026, la compagnia offre gratuitamente il Wi-Fi a bordo su tutti i voli operati con aeromobili wide-body, diventando una delle prime grandi compagnie aeree al mondo a offrire il Wi-Fi a bordo come servizio standard disponibile per tutti i passeggeri.

Tra gli altri sviluppi digitali e intelligenti presentati figuravano apparecchiature intelligenti per la logistica della catena del freddo dei prodotti freschi, trattori autonomi per il trasporto bagagli, hangar modulari e terminal aeroportuali digitali.

Anche le operazioni di CEAir con il C919 hanno suscitato notevole interesse.

Finora la flotta C919 della compagnia ha raggiunto i 17 aeromobili, impiegati su 23 rotte principali che collegano 14 città. La flotta ha effettuato oltre 30.000 voli commerciali e trasportato più di 4 milioni di passeggeri.

Alla cerimonia di apertura dell'evento, il progetto di CEAir sulle tecnologie chiave per le operazioni su larga scala del C919 ha ottenuto il secondo premio nell'ambito dei premi 2025 per la scienza e la tecnologia dell'aviazione civile.

Con una rete globale che copre 945 destinazioni in 145 Paesi e regioni e una flotta moderna composta da oltre 850 aeromobili, la compagnia è in grado di servire 150 milioni di passeggeri all'anno.

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Company: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contact: Caowei

Email: ceapr@ceair.com

City: Shanghai





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