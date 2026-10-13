Cambridge Industries Group (CIG), un leader globale nelle tecnologie di banda larga e connettività ottica, presenterà la sua ultima piattaforma innovativa in fatto di banda larga, tecnologie ottiche e Edge AI al Network X 2026, che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre a Vienna. L'esposizione si concentrerà su una sfida pratica per gli operatori di rete: come aumentare la capacità, migliorando al contempo l'esperienza.

La presentazione della banda larga di CIG riguarderà la rete, dall'accesso alla fibra alla casa connessa.

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