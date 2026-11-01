CIRCOR, un'azienda del portafoglio KKR e produttore globale di prodotti per il controllo del flusso per i mercati industriale e navale, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Green Silence Group S.p.A., un fornitore italiano di pompe idrauliche, motori elettrici e soluzioni di ingegneria avanzata.

L'acquisizione riunirà le capacità complementari di Settima, Motive e Spin, ampliando il portafoglio Industrial di CIRCOR con pompe idrauliche a tre viti e a livello di rumore ultra ridotto, motori elettrici Motive, tecnologie per motori ad alta efficienza prive di terre rare, elettronica di potenza e competenze ingegneristiche all'avanguardia.

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Jennifer Edwards

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