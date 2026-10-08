ClaroNav Kolahi Inc. (CKI), azienda internazionale specializzata nello sviluppo e nella produzione di tecnologie di navigazione chirurgica, oggi ha annunciato che il suo Navient Surgical Navigation System ha ricevuto la certificazione UE del Regolamento sui Dispositivi Medici (MDR).

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007397669/it/

ClaroNav Kolahi Inc. Announces EU MDR Certification for Navient Surgical Navigation System

La certificazione copre il Navient Image Guided Navigation System e i suoi strumenti chirurgici riutilizzabili, consentendo a CKI di continuare a offrire Navient in tutta l'Unione europea nell'ambito del quadro normativo MDR dell'UE.

“La certificazione MDR dell'UE è un traguardo importante per CKI e dimostra il nostro continuo impegno per soddisfare gli standard più elevati di sicurezza, qualità e conformità normativa”, ha spiegato Ahmad Kolahi, AD di CKI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261007397669/it/

ClaroNav Kolahi Inc.

Web https://medical.claronav.com/

Email: info@claronav.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire