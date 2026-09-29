ClickHouse, la società alla base del database di analisi in tempo reale open-source che è diventato il livello di dati per l'era dell'intelligenza artificiale, oggi alla Conferenza della European Microsoft Fabric + SQL Community ha annunciato una notevole espansione della sua collaborazione strategica con Microsoft. L'annuncio comprende quattro tappe principali: il lancio del carico di lavoro nativo ClickHouse per Microsoft Fabric, la disponibilità generale di OneLake read, l'anteprima pubblica di OneLake write e la disponibilità di ClickHouse Bring Your Own Cloud (BYOC) nel Microsoft Marketplace.

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ClickHouse expands collaboration with Microsoft

Questa espansione si basa sulla crescente presenza di ClickHouse nell'ecosistema Microsoft, nel quale le organizzazioni ad alto volume di dati si affidano a ClickHouse Cloud su Azure per alimentare l'osservabilità in tempo reale, la business intelligence, le pipeline di AI/ML e applicazioni analitiche su vasta scala. La collaborazione approfondita riflette un impegno comune tra ClickHouse e Microsoft per fornire ai team di dati un'infrastruttura rapida, flessibile e aperta per la nuova generazione di analisi e AI.

"L'ampliamento della nostra collaborazione con Microsoft porta le prestazioni e la flessibilità della distribuzion di ClickHouse dove si trovano sempre più spesso i dati dei nostri clienti", ha spiegato Yury Izrailevsky, Presidente, Prodotto e Progettazione di ClickHouse. "I nostri team di progettazione hanno collaborato a stretto contatto per garantire la perfetta integrazione, piuttosto che la semplice sovrapposizione, di queste funzionalità con la piattaforma dati Microsoft e i clienti condivisi non sono più obbligati a scegliere tra le piattaforme sulle quali hanno standardizzato i propri sistemi".

Tempi di analisi inferiori a un secondo con il carico di lavoro ClickHouse per Microsoft Fabric

Il carico di lavoro ClickHouse per Microsoft Fabric ora è disponibile in anteprima pubblica attraverso l'hub dei carichi di lavoro di Fabric. Porta il motore di ricerca ClickHouse direttamente nell'esperienza Fabric, così che i team dei dati possano accelerare le richieste a OneLake in tempi inferiori a un secondo senza lasciare Fabric.

Per i clienti comuni, il valore è evidente. Fabric offre il patrimonio dati unificato, la governance e l'interfaccia per gli utenti aziendali. ClickHouse offre la velocità. Carichi di lavoro agentici altamente concorrenti, dashboard interattive in tempo reale e osservabilità, che erano precedentemente poco pratici da gestire direttamente da un lakehouse, ora funzionano con la latenza attesa dagli utenti, senza necessità di fornire un cluster separato o di mantenere una pipeline ETL.

"Da tempo riteniamo che unificare i dati in OneLake utilizzando formati aperti e basati su standard permetterà ai clienti di innovare più rapidamente", ha dichiarato Dipti Borkar, Vicepresidente, Microsoft IQ e OneLake, Microsoft. "Con il carico di lavoro ClickHouse disponibile in Fabric, eseguito su OneLake, i clienti comuni hanno a disposizione un numero maggiore di motori analitici di qualità superiore tra cui scegliere per fornire analisi e intelligenza artificiale senza dover spostare o copiare dati tra le piattaforme. Questa collaborazione è un forte esempio di come il nostro ecosistema di partner estenda le possibilità dei team in un unico patrimonio dati unificato".

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Leggere le tabelle di Apache Iceberg da OneLake (GA)

Il supporto di ClickHouse alla lettura delle tabelle Iceberg da OneLake utilizzando OneLake Table APIs è oggi generalmente disponibile. I clienti possono interrogare le tabelle Iceberg gestite in OneLake direttamente da ClickHouse, senza duplicazione di dati o passaggi di ingestione.

Questo elimina gli ostacoli che storicamente obbligavano i team addetti ai dati a scegliere tra un lakehouse regolamentato e un motore analitico rapido. Le organizzazioni possono mantenere OneLake come unica fonte di verità per il proprio patrimonio dati, applicando al contempo il motore di ricerca di ClickHouse all'intera estensione del patrimonio.

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Scrivere le tabelle Apache Iceberg in OneLake (anteprima pubblica)

Il supporto di ClickHouse alla scrittura delle tabelle Iceberg in OneLake utilizzando OneLake Table APIs con distribuzione delle credenziali è oggi accessibile in anteprima pubblica. Questo consente agli utenti di ClickHouse di riscrivere i risultati in OneLake come tabelle regolamentate, in formato aperto che qualsiasi motore Fabric è in grado di leggere.

Questo conclude il ciclo di vita dei dati. I dati possono essere letti da OneLake, trasformati e aggregati alla velocità di ClickHouse speed e riscritti nel lakehouse in cui vengono utilizzati da Power BI, dai notebook e dal resto dell'ecosistema Fabric.

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ClickHouse BYOC è oggi disponibile nel Microsoft Marketplace

ClickHouse Bring Your Own Cloud (BYOC) è oggi disponibile per i clienti di Azure attraverso Microsoft Marketplace. BYOC permette alle organizzazioni di eseguire ClickHouse Cloud all'interno della loro tenancy Azure, dando loro la semplicità operativa di un servizio interamente gestito senza rinunciare al controllo del proprio ambiente dati. I dati non lasciano mai l'ambiente del cliente; le politiche IAM, i controlli di rete e la configurazione della crittografia rimangono sotto la proprietà diretta del cliente, mentre ClickHouse gestisce la fornitura, gli aggiornamenti, il monitoraggio e la scalabilità. Per le aziende soggette a rigorosi requisiti di residenza dei dati, conformità o sovranità, BYOC offre un percorso per adottare ClickHouse Cloud senza compromessi.

La disponibilità in Microsoft Marketplace significa che entrambi i prodotti possono essere forniti attraverso accordi esistenti con Microsoft e contano come Microsoft Azure Consumption Commitments (MACC), eliminando così gli ostacoli di fornitura per gli acquirenti aziendali.

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Informazioni su ClickHouse

ClickHouse, Inc. è l'azienda alla base di ClickHouse, un database open source, creato per eseguire analisi in tempo reale che è diventato il livello per l'era dell'intelligenza artificiale. Progettato per offrire la rapidità, la scalabilità e l'efficienza richieste dalle moderne applicazioni e dagli agenti AI, ClickHouse permette alle aziende di effettuare analisi in tempo reale, data warehousing, osservabilità, AI e osservabilità degli agenti e carichi di lavoro transazionali. Sono oltre 4.000 i clienti che si basano su ClickHouse, tra cui DoorDash, Ramp, Meta, Tesla, Cisco e Visa. Con sede nella San Francisco Bay Area e uffici ad Amsterdam, Londra, New York, Singapore, Sydney e Tokyo, ClickHouse è sostenuta da investitori quali Dragoneer Investment Group, Khosla Ventures, Coatue, Altimeter Capital, Index Ventures, Benchmark, J.P. Morgan Private Capital, BDT & MSD Partners, Craft Ventures e 20VC. Per maggiori informazioni, visitare clickhouse.com .

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Tanya Bragin, press@clickhouse.com





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