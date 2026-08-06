Clinilabs ("Clinilabs LLC"), un'organizzazione globale di ricerca a contratto a servizio completo (CRO) specializzata nello sviluppo di farmaci e dispositivi per il sistema nervoso centrale (CNS), ha annunciato oggi le nomine di Bob Dagher , M.D., in qualità di Chief Medical Officer (direttore sanitario) e Waqar Ahmed Siddiqui , M.D., in qualità di Principal Investigator (responsabile scientifico) della Clinical Research Unit dell'Azienda a Eatontown, New Jersey.

Il dott. Dagher fornirà una guida strategica e medica all'organizzazione, mentre il dott. Siddiqui sarà a capo dell'esecuzione di progetti di ricerca presso il CRU dell'Azienda. Assieme, forniranno supporto alla progettazione, allo sviluppo e all'esecuzione di programmi clinici rivolti a sponsor nei settori farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici impegnati nello sviluppo di terapie innovative per disturbi psichiatrici, neurologici, legati all’abuso di sostanze e malattie rare del sistema nervoso centrale.

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Jeanine M. Falinski, MBA

Chief Commercial Officer, Clinilabs

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Senior Director, PR & Media, SCORR Marketing

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