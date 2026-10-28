Cognite , il leader mondiale riconosciuto nel settore dell'IA industriale, oggi ha annunciato che le aziende che utilizzano la sua piattaforma di AI industriale e dati hanno sbloccato più di 1 miliardo di dollari in valore verificato e realizzato. Il traguardo giunge esattamente un anno dopo che l'azienda ha annunciato pubblicamente il Moonshot di 10 anni durante la sua conferenza con i clienti, un impegno strategico per generare 100 miliardi di dollari in valore quantificabile per i clienti Cognite entro il 2035. Mentre nessun altro forniture di IA industriale si è assunto un tale impegno, Cognite ritiene che allineare le proprie metriche di successo con il modo in cui i clienti misurano l'impatto concreto sia un'importante distinzione che genera maggiore fiducia e successo reciproco.

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