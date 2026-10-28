Cognite , il leader mondiale riconosciuto nel settore dell'IA industriale, oggi ha annunciato i vincitori regionali dei suoi AI Impact Awards. I rappresentanti dei vincitori ADNOC Gas e ADNOC Upstream si sono uniti ai quasi 200 dirigenti senior di aziende del settore energetico, del gas e petrolchimico nella regione all'ultima tappa del 2026 Impact World Tour di Cognite, che ha già visitato Houston, Oslo, Mumbai e Tokyo, con altri eventi programmati fino alla fine dell'anno.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027102148/it/

Contatto per i media:

Robin Rees

Comunicazioni aziendali

media@cognite.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire