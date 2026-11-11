Coherent Solutions lancia ufficialmente AKTIV , una divisione dedicata esclusivamente alla tecnologia del fitness e del benessere. AKTIV integra oltre 15 anni di esperienza nell'ambito del fitness, una leadership specializzata e capacità ingegneristiche globali per aiutare gli operatori e i produttori di attrezzature nel settore fitness e benessere a competere attraverso la tecnologia.

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Coherent Solutions officially launches AKTIV

“Conosciamo il settore del fitness e del benessere e le sfide che operatori e produttori devono affrontare. Con AKTIV, passiamo meno tempo a definire cosa creare e più tempo a fornire soluzioni che migliorano le attività, le esperienze dei soci dei club e le prestazioni aziendali”, ha spiegato Vadim Bartlov , AD di AKTIV.

AKTIV si basa sulle attività consolidate di Coherent Solutions con le principali aziende di fitness, tra cui Life Time, Planet Fitness, Anytime Fitness, Orangetheory e BowFlex. Trent'anni di esperienza nell'ingegneria del settore e oltre 1.000 progetti completati fanno il resto.

I team di ingegneri internazionali di AKTIV costruiscono piattaforme digitali connesse e applicazioni per operatori e produttori di attrezzature di fitness e wellness. Le loro attività comprendono:

la modernizzazione della gestione di abbonamenti, fatturazioni, orari e piattaforme operative

la creazione di esperienze digitali che migliorano l'inserimento, il coinvolgimento, il coaching e la fidelizzazione

la connessione di attrezzature, dispositivi indossabili, dati di workout e piattaforme digitali

la trasformazione dei dati operativi e relativi ai soci in informazioni, personalizzazione e capacità basate sull'AI

“Collaboriamo con aziende di fitness e wellness da anni: per quanto mi riguarda, ho una vera passione per questo settore”, ha spiegato Igor Epshteyn , AD di Coherent Solutions. “AKTIV è un'evoluzione naturale: la nostra esperienza pluriennale nel settore che si materializza in una divisione dedicata e forte della nostra portata globale”.

Informazioni su AKTIV

AKTIV è la divisione di Coherent Solutions dedicata al fitness e al benessere, che riunisce oltre 15 anni di esperienza nel settore e centinaia di ingegneri concentrati unicamente in questo settore. AKTIV integra una profonda conoscenza del settore, tecnologie connesse e ingegneria basata sull'AI per creare ecosistemi digitali che modernizzano le operazioni dei club, migliorano le esperienze dei soci e promuovono il fitness connesso per i principali marchi del fitness e del benessere.

Informazioni su Coherent Solutions

Coherent Solutions è un'azienda globale di ingegneria di soluzioni digitali fondata nel 1995. Con team presenti in 10 centri di sviluppo in Europa e America Latina, l'azienda vanta 30 anni di esperienza in ambito tecnologico e di conoscenza del settore per poter offrire soluzioni digitali su misura. Collaborando con scale-up in rapida crescita e ambiziosi brand globali, Coherent Solutions è nota per il suo impegno nei confronti di qualità, trasparenza e innovazione.

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