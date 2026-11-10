Component Sense , una società internazionale specializzata nella ridistribuzione di componenti elettronici ridondanti e obsoleti, ha ad oggi impedito che oltre 80 milioni di componenti finissero nelle discariche. Il risultato storico coincide con il suo 25esimo anniversario questo novembre, che l'azienda segna piantando 2.500 alberi con One Tree Planted.

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Kenny McGee, CEO and Founder, Component Sense

L'azienda ridistribuisce componenti ridondanti forniti dai produttori di apparecchiature originali (OEMs) di primo livello e dai fornitori di servizi di produzione elettronica (EMS) a una rete globale di acquirenti, aiutando i produttori a recuperare il valore da inventario che altrimenti finirebbe in discarica.

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Nikky Enemchukwu, Responsabile del marketing, Component Sense

nenemchukwu@componentsense.com , +44 (0)1506 668 505





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