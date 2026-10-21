Compvide, Inc. oggi ha reso noto il lancio della sua piattaforma CIMED. I kit CIMED-AP, CIMED-LP e CIMED-CP valutano il pathway alternativo, delle lectine e classico del complemento, rispettivamente, utilizzando siero al 50% per supportare l'esecuzione di test in diverse condizioni fisiologiche.

Il lancio commerciale fa seguito alla partecipazione di Compvide al 20th European Meeting on Complement in Human Disease (EMCHD), svoltosi dall'1 al 5 settembre 2026 a Cardiff, Galles. Attraverso una presentazione scientifica, un poster e una mostra, l'azienda ha condiviso i risultati della ricerca, evidenziando l'importanza delle condizioni delle analisi nella valutazione dell'attività del complemento e gli effetti delle terapie mirate al complemento.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261021397731/it/

Contatto per i media: info@compvide.com

Web: https://www.compvide.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire