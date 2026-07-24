Comsysto Reply , la società del Gruppo Reply specializzata nello sviluppo software e in soluzioni cloud-native, ha affiancato Audi nell’evoluzione della Used Car Platform , il marketplace digitale per la compravendita B2B di auto usate. Per rendere più rapido ed efficiente lo sviluppo della piattaforma, è stato introdotto un sistema multi-agent per ridurre le attività ripetitive e velocizzare la realizzazione e il rilascio di nuove funzionalità.

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Comsysto Reply, the Reply Group company specialised in agile software development and cloud-native solutions, has partnered with Audi in evolving its digital marketplace for B2B used car trading with an AI-based multi-agent system

Dal 2025, la Used Car Platform gestisce quasi la totalità delle attività B2B di Audi nel mercato delle auto usate, confermandosi un canale digitale centrale per il business dell’azienda. L’iniziativa rappresenta una nuova fase della collaborazione avviata nel 2021 tra Audi e Comsysto Reply. Nel corso degli anni, infatti, Comsysto Reply ha supportato Audi nella sostituzione del precedente sistema legacy con una moderna architettura basata su AWS e nello sviluppo di un marketplace digitale scalabile. Il nuovo sistema multi-agent rafforza ulteriormente questa evoluzione, supportando i team lungo l’intero ciclo di vita del software e contribuendo a rendere più rapido ed efficiente il processo di sviluppo.

Basato su GitHub Copilot, il sistema integra agenti AI specializzati nelle principali fasi del processo: analisi dei requisiti, generazione del codice e quality assurance, inclusa la produzione automatica della documentazione. Operando in modo coordinato, gli agenti trasformano i requisiti in output strutturati e affiancano i team tecnici nelle successive attività di verifica e integrazione. La soluzione si avvale inoltre di una knowledge base dedicata , costruita a partire dall’architettura della piattaforma, dalle specifiche delle API e dalle policy di sicurezza adottate da Audi. Gli agenti AI operano così sulla base del contesto tecnologico effettivo, producendo risultati coerenti con l’infrastruttura esistente e allineati agli standard di sviluppo e ai requisiti di governance di Audi.

L’intero processo segue un approccio human-in-the-loop: gli agenti AI automatizzano le attività più ripetitive e dispendiose in termini di tempo, mentre la revisione, la validazione e l’approvazione finale degli output rimangono affidate ai team di sviluppo. Gli specialisti possono così concentrarsi maggiormente sulla progettazione di funzionalità a più alto valore aggiunto per la piattaforma.

Stefan Winkler, Dev Lead di Audi , ha dichiarato: «L’introduzione degli agenti AI ha cambiato profondamente il modo di lavorare del nostro team, rendendo il processo di sviluppo più rapido ed efficiente. Oggi i nostri sviluppatori possono concentrarsi maggiormente sulle attività a più alto valore aggiunto e sulla realizzazione di nuove funzionalità capaci di offrire benefici concreti ai nostri concessionari».

Il progetto conferma la capacità di Comsysto Reply di integrare competenze nello sviluppo software cloud-native, conoscenza delle piattaforme digitali e AI applicata, supportando Audi nell’evoluzione di un’infrastruttura digitale centrale per il proprio business.

Comsysto Reply

Comsysto Reply, da molti anni specializzata nello sviluppo agile di soluzioni software personalizzate, supporta le aziende nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale. Comsysto Reply lavora in team di prodotto cross-funzionali con clienti, partner e società del Gruppo Reply, ricoprendo un ruolo di primo piano nell’applicazione di metodologie Lean e Agile, Big Data, Cloud Services, User Experience Research, DevOps e Continuous Delivery. www.comsystoreply.de/en

Audi

Il Gruppo Audi è uno dei principali produttori mondiali di automobili e motocicli premium e di lusso. Con i brand Audi, Bentley, Lamborghini e Ducati, oltre al brand cinese AUDI, l’azienda definisce nuovi standard in termini di design, tecnologia e mobilità emozionale. Audi guida con continuità la trasformazione verso una mobilità premium sostenibile e connessa, con l’obiettivo di offrire una gamma di modelli completamente elettrica entro il 2027 e raggiungere la neutralità carbonica a livello aziendale entro il 2050.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. As a network of highly specialised companies, Reply supports major industrial groups in the telecom and media; industry and services; banking and insurance and public sectors in defining and developing business models enabled by the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the internet of things. Reply's services include: consulting, system integration and digital services. www.reply.com

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