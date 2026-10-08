Un nuovo sondaggio condotto da Yubico (NASDAQ STOCKHOLM: YUBICO), il pioniere dell'autenticazione a prova di phishing, nonché ideatore della passkey originale, la YubiKey, e di Okta, Inc. , rivela un divario significativo tra la conoscenza della sicurezza e la pratica giornaliera. Mentre i responsabili della sicurezza riconoscono ampiamente che le passkey resistenti al phishing sono più sicure delle password, quasi metà di essi continuano ad affidarsi a metodi di accesso vulnerabili nelle loro attività giornaliere.

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Condotto da Talker Research , il report annuale 2026 Global State of Authentication* si è rivolto a quasi 2.000 professionisti del settore informatico e della cybersicurezza in nove Paesi.

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