L'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha convalidato due domande di autorizzazione all'immissione in commercio (MAA) presentate da Daiichi Sankyo (TSE: 4568) per terapie orali, a combinazione tripla in un'unica compressa. Le domande riguardano l'approvazione del trattamento di adulti con ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista per ridurre i livelli di colesterolo LDL-C (lipoproteine a bassa densità) e il rischio di malattie cardiovascolari (CV).

Nonostante la disponibilità di terapie efficaci, l'interruzione del trattamento rimane una sfida costante nella gestione lipidica. 1,2 Nella prevenzione sia primaria che secondaria, un notevole numero di pazienti con rischio CV elevato e molto elevato non raggiunge i propri obiettivi di LDL-C consigliati dalle linee guida, spesso a causa della complessità e dell'onere di assumere una serie di farmaci. 2 Le domande riguardano due combinazioni in un'unica compressa di tre agenti ipolipemizzanti consolidati: acido bempedoico con ezetimibe e atorvastatina, e acido bempedoico con ezetimibe e rosuvastatina. 3 Varie opzioni di dosaggio di statine di ciascuna di queste combinazioni di statine sono progettate per offrire flessibilità nell'adattare il trattamento alle esigenze dei singoli pazienti. Proprio come nell'uso di combinazioni in un'unica compressa nella cura dell'ipertensione, l'obiettivo di questo approccio è favorire l'aderenza terapeutica, che, come è risaputo, porta a migliori risultati clinici. 2

“La rilevanza clinica dei dati a supporto di queste terapie a tripla combinazione in un'unica compressa è chiara: rafforza la fiducia dei medici nell'uso dell'acido bempedoico e della sua combinazione con ezetimibe e una statina nella pratica clinica reale, in un'ampia gamma di tipologie di pazienti, compresi pazienti diabetici”, ha dichiarato il Prof. Klaus G Parhofer, Professore di Endocrinologia e Metabolismo, Università di Monaco, Germania. “Spesso vediamo pazienti che richiedono un'intensificazione del trattamento per raggiungere i propri valori di colesterolo desiderati, ma l'aggiunta di altre compresse può essere un ostacolo all'aderenza. Una combinazione di tre terapia in un'unica compressa offre un approccio semplificato al trattamento di questi pazienti ad alto rischio”.

“In Daiichi Sankyo, il nostro impegno si basa sulla nostra missione di prenderci cura di ogni battito cardiaco, pertanto queste domande di autorizzazione rappresentano un ulteriore passo avanti nel nostro impegno nei confronti della salute cardiovascolare”, ha dichiarato il Dott. Stefan Seyfried, Vicepresidente e Responsabile degli Affari medici, farmaci specialistici per l'Europa, Daiichi Sankyo. “Unendo tre terapie in una, miriamo a ridurre il numero di compresse necessarie nell'ambito del trattamento giornaliero”.

Informazioni su Daiichi Sankyo

Daiichi Sankyo (TSE: 4568) è un'azienda sanitaria globale impegnata a diventare un innovatore sanitario affidabile che trasforma le vite delle persone attraverso la sua forza nella scienza e nella tecnologia. L'azienda scopre e sviluppa nuovi standard di cura per affrontare diverse esigenze mediche per soddisfare il suo obiettivo di contribuire ad arricchire la qualità della vita in tutto il mondo. Con un'attenzione strategica sull'oncologia, Daiichi Sankyo promuove un portafoglio di farmaci a base di anticorpi coniugati leader nel settore assieme a identificare nuove tecnologie rivoluzionarie per offrire ai pazienti, ai professionisti sanitari e alla società farmaci che cambiano la pratica clinica. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.daiichisankyo.com .

BIBLIOGRAFIA:

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