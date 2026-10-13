Cooler Master, un leader globale nelle soluzioni di raffreddamento dell'infrastruttura digitale, ha delineato il suo portafoglio completo di raffreddamento per l'infrastruttura di AI, progettata per sostenere le implementazioni di calcolo ad alta densità in nuovi centri dati e strutture esistenti che ampliano la capacità dell'AI. Ancorata da una CDU (Coolant Distribution Unit, unità di distribuzione del refrigerante) da liquido a liquido in linea da 2.500 kW, il portafoglio comprende il trasferimento di calore a livello di struttura, il raffreddamento a livello di rack e di server e l'attrezzatura utilizzata per preparare i sistemi di raffreddamento liquido per le operazioni.

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“I clienti hanno bisogno di opzioni che offrano tempi di immissione sul mercato rapidi, flessibilità e scalabilità per l'implementazione delle loro strutture”, ha spiegato Thomas Chen, AD di Cooler Master Corporation.

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Brett Buren, Cooler Master PR

Brett_Buren@coolermaster.com





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