Copeland, leader globale in tecnologie di compressione e soluzioni di controllo, ha annunciato oggi di aver avviato trattative esclusive per l'acquisizione di Dickson, un'azienda del portafoglio di May River Capital e fornitore di soluzioni di monitoraggio ambientale e di software basato su cloud per applicazioni regolamentate nel campo delle scienze della vita e della salute.

L'acquisizione proposta rafforzerà la strategia di Copeland di abilitare una catena del freddo efficiente ed efficace, sviluppando le proprie capacità esistenti di monitoraggio in loco e durante il trasporto per lo sviluppo di una soluzione end-to-end che consenta ai clienti nei settori sanitario, farmaceutico e delle scienze della vita di tutelare l'integrità dei prodotti, mantenere la conformità e ridurre il rischio operativo.

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