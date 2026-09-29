Copeland, leader globale nell'ambito delle tecnologie di compressione e delle soluzioni di controlli, ha annunciato oggi la propria partecipazione a Chillventa 2026, che si terrà dal 13 al 15 ottobre a Norimberga, in Germania. Dalla domanda in crescita di raffreddamento per i data center alla più vasta adozione delle pompe di calore e dei refrigeranti naturali, i clienti in tutta Europa si trovano ad affrontare rapidi cambiamenti. Copeland esporrà tecnologie progettate per rispondere ai requisiti in evoluzione di riscaldamento, raffreddamento e refrigerazione nella regione.

Con l'aumento della domanda in Europa di raffreddamento efficiente dal punto di vista energetico, riscaldamento elettrificato e operazioni industriali sostenibili, Copeland continua a investire nelle tecnologie, nelle capacità e nelle collaborazioni necessarie per aiutare i clienti a orientarsi di fronte ai requisiti normativi in evoluzione e a lavorare in direzione dei loro obiettivi di sostenibilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928055744/it/

Contatto per i media

PR@copeland.com

Contatto per gli investitori

Investor.Relations@Copeland.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire