Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che l'attività Cross-Border di Corpay ha siglato un accordo a lungo termine per estendere la collaborazione esclusiva e di successo come Official Foreign Exchange (FX) Payments Provider (Fornitore ufficiale di pagamenti in valute estere) (FX) per la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

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Dal 2022, Corpay Cross-Border offre una gamma di soluzioni aziendali di pagamento in valute estere alla WBSC, l'ente regolatore internazionale per il Baseball/Softball. Grazie a questa estensione pluriennale, la WBSC e i relativi membri in tutto il mondo continueranno a trarre vantaggio dalle soluzioni complete di gestione del rischio valutario offerte da Corpay e dalla sua pluripremiata piattaforma di pagamenti globali.

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Corpay Cross-Border Solutions

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Direttore, Media Department

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