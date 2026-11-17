Siamo orgogliosi di accogliere MindMetrix AG come una delle ultime iniziative di Wyss Geneva. Nata dalla ricerca presso il Neural Control of Movement Lab di ETH Zurich, MindMetrix è un'azienda specializzata in neurotecnologia che legge il sistema di attivazione corticale (arousal) attraverso gli occhi e lo trasforma in biofeedback in tempo reale, che permette alle persone di vedere, e imparare a regolare, il proprio stato mentale.

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MindMetrix’s myflow platform turns pupil-based measurements into live biofeedback, with each user’s training sessions and progress shown in a dashboard. Image: MindMetrix

La mente viene ancora valutata principalmente attraverso questionari e autovalutazioni, senza una misura oggettiva, in tempo reale, dell'attività cerebrale. Le dimensioni delle nostre pupille variano secondo il centro di attivazione cerebrale, una piccola area all'interno del tronco cerebrale altrimenti difficile da osservare senza una risonanza magnetica all'encefalo. MindMetrix utilizza la pupillometria per leggere quel segnale e trasformarlo in feedback in tempo reale, offrendo alle persone una finestra non invasiva nel proprio stato di arousal e un modo per regolarlo. Testato in più di 100 partecipanti, l'approccio è stato pubblicato in riviste specializzate, come Nature Human Behaviour e Nature Communications.

“La salute mentale è una delle poche aree in medicina che si basa ancora in gran parte su misure soggettive. MindMetrix ha dimostrato che semplice segnale non invasivo è in grado di misurare oggettivamente il sistema di attivazione corticale. Il nostro ruolo ora è aiutare il team a trasformare quella scienza in uno strumento affidabile che i medici possono utilizzare”, ha dichiarato Tracy Laabs, Direttore del Wyss Center Geneva.

In qualità di startup di Wyss Geneva, MindMetrix ora sta avanzando verso l'impiego clinico, a partire dall'utilizzo in disturbi della regolazione dell'arousal e concentrandosi inizialmente sul disturbo da stress post-traumatico (DSPT), basandosi sulle competenze di Wyss Geneva in ambito ingegneristico, normativo, clinico e commerciale e sulla sua rete di partner.

“Il nostro primo prodotto ha dimostrato che quando le persone riescono a visualizzare il proprio stato di arousal, possono imparare a cambiarlo. Grazie alle competenze di Wyss Geneva in materia di creazione di startup e capitale iniziale, possiamo ora portare questa tecnologia ai pazienti che ne hanno più bisogno”, ha spiegato Marc Bächinger, AD e Cofondatore di MindMetrix.

Informazioni su MindMetrix AG

MindMetrix AG è un'azienda specializzata in neurotecnologia che rende misurabile la mente. Una startup del Neural Control of Movement Lab di ETH Zurich, utilizza la pupillometria per leggere il sistema di attivazione corticale attraverso gli occhi e trasformarlo in biofeedback in tempo reale, in modo che le persone possano visualizzare e capire come regolare il proprio stato mentale. La sua prima applicazione, myflow, aiuta gli utenti a creare mindfulness e benessere mentale attraverso il feedback oggettivo e il training mentale. In qualità di startup di Wyss Geneva, MindMetrix sta portando avanti questa tecnologia verso il suo impiego clinico nella salute mentale, partendo da disturbi della regolazione dell'arousal. Per maggiori informazioni, visitare mindmetrix.ch

Informazioni su Wyss Geneva

Wyss Geneva esiste per consentire alle scoperte in ambito di scienze cognitive di raggiungere più rapidamente le persone che ne hanno bisogno. Un'organizzazione indipendente, senza scopo di lucro, con sede al Campus Biotech di Ginevra, il Center identifica le innovazioni scientifiche nel settore della neuroingegneria, ne elimina i rischi e sostiene gli imprenditori che le trasformano in aziende volte a cambiare il modo in cui vengono trattati i disturbi neurologici e di salute mentale. Il Center è stato aperto nel 2014 con il generoso sostegno dell'imprenditore e filantropo svizzero Hansjörg Wyss. Per saperne di più, visitare wysscenter.ch

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Media

Wyss Geneva, Aldonza Gübeli – aldonza.gubeli@wysscenter.ch

MindMetrix AG — Veronica Miranda — veronica@mindmetrix.ch





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