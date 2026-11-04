CoStar Group (NASDAQ: CSGP), uno dei principali fornitori di mercati immobiliari online, informazioni, analisi e digital twins nei mercati immobiliari, ha aperto le nomine per la sesta edizione annuale dei CoStar Impact Awards. I CoStar Impact Awards celebrano progetti e transazioni nel settore immobiliare commerciale che hanno avuto un impatto notevole nei quartieri o nei supermercati in 129 importanti mercati internazionali nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. I premi riconosceranno i progetti e le transazioni di rilievo completati nel 2026, selezionati da una giuria di professionisti del settore che rappresentano i rispettivi mercati.

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