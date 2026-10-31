NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nell'intelligence dei consumatori, oggi ha condiviso i risultati di uno studio secondo il quale, per il 36% degli uomini, apparire al meglio, comprese bellezza e cura della pelle, è più importante per loro oggi rispetto a cinque anni fa. Più di metà (54%) afferma che, nello stesso arco di tempo, invecchiare bene è diventato più importante.

Eppure l'opportunità per i marchi di bellezza potrebbe estendersi oltre i prodotti rivolti specificamente al pubblico maschile.

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