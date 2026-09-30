Miro® , la piattaforma di collaborazione e gestione del contesto nell’era dell’IA, ha registrato oltre 16 milioni di chiamate al server MCP dal lancio avvenuto a febbraio 2026 , con un utilizzo che è più che raddoppiato a partire da maggio. Solo nel mese di settembre le chiamate a MCP si avviano a raggiungere la quota di 6 milioni*.

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Miro's MCP server is a Model Context Protocol integration letting AI tools connect to Miro boards—creating diagrams, tables, and canvas content, and reading existing board data programmatically.

I team si affidano sempre di più all’IA per accelerare il lavoro – dalla fase di ricerca e pianificazione a quella di progettazione e sviluppo del codice.

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