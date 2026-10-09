CSC , registrar di domini di livello enterprise e leader mondiale nel rilevamento e nella mitigazione delle minacce nel comparto dei brand, delle frodi, dei domini e del Domain Name System (DNS), oggi ha reso noto che la sua soluzione 3D Domain Security and Global Enforcement si è aggiudicata il premio Innovazione nell'ambito della threat intelligence alla decima edizione dei CyberSecurity Breakthrough Awards, l'appuntamento che premia le aziende, i prodotti e le tecnologie più innovative in prima linea nel progresso del settore globale della sicurezza delle informazioni.

La soluzione 3D Domain Security and Global Enforcement per l'ecosistema dei domini aziendali targata CSC coniuga avanzate tecnologie IA di machine learning, intelligence proprietaria sulle minacce ai domini, analisi di esperti e un'applicazione integrata a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261008175563/it/

Per ulteriori informazioni:

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

CSC News Room





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire