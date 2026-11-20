Il Regno Unito ha stipulato un contratto di partecipazione all’Expo 2030 Riyadh, confermando così la propria presenza a uno dei più grandi eventi globali.

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The Participation Contract was signed by H.E Adel Al-Jubeir, Minister of State for Foreign Affairs, Climate Envoy, and Commissioner General of Expo 2030 Riyadh; and Lord Sarwar, UK Minister for Trade; and Talal Al-Marri, CEO of Expo 2030 Riyadh.

L’accordo rappresenta una tappa significativa nel percorso del Regno Unito verso l’Expo 2030 Riyadh, definendo il quadro operativo per la realizzazione del padiglione, la programmazione e l’esperienza dei visitatori. Questa recente intesa si aggiunge a un numero crescente di contratti di partecipazione stipulati, rispecchiano lo slancio sempre più forte alla base dell’Expo 2030 Riyadh e il valore attribuito dai diversi Paesi alla partecipazione all’evento.

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