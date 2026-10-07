Vasion ha pubblicato oggi una nuova ricerca che rivela un gap di sicurezza nascosto eppure sotto gli occhi di tutti nell'IT aziendale: i CIO e i leader IT sanno che i loro ambienti di stampa comportano dei rischi, ma la stampa rimane in larga parte esclusa dalle loro strategie Zero Trust, anche quando i guasti continuano a interrompere le operazioni aziendali. Stando a quanto emerge da un sondaggio indipendente condotto tra oltre 500 CIO aziendali e leader IT senior, commissionato da Vasion tramite Censuswide, il 54% degli intervistati descrive il proprio ambiente di stampa come "gestito in modo attivo, con rischi noti e accettati". Analogamente, il 61% dichiara che il flusso di lavoro di stampa o dei documenti interrompe l'attività almeno una volta alla settimana.

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Print Infrastructure Is the Biggest Zero Trust Gap CIOs Haven’t Closed, Survey Finds

I risultati rimandano a un problema più ampio: la stampa potrebbe non essere considerata un elemento guasto, ma rimane un'area di esposizione e di frizione operativa accettata. Il divario diviene più ampio quando gli intervistati valutano i loro progressi in ambito di sicurezza Zero Trust. I carichi di lavoro cloud sono al primo posto con una copertura del 66%, seguiti dalla sicurezza degli endpoint al 61% e la gestione dell'identità al 58%. L'infrastruttura di stampa è in coda rispetto a ogni altra categoria con appena il 16%.

Ciò significa che l'infrastruttura che gestisce documenti sensibili all'interno dell'azienda presenta una copertura sensibilmente inferiore da parte delle strategie Zero Trust rispetto ai sistemi che la circondano. Colmare tale divario diventa più urgente man mano che le aziende si avvicinano all'IA. Ben il 64% dei CIO e dei leader IT afferma che l'adozione o l'espansione dell'IA è uno degli obiettivi principali per il 2026.

"I CIO desiderano che gli agenti IA svolgano il vero lavoro all'interno dei loro flussi di lavoro documentali", ha dichiarato Corey Ercanbrack, CTO presso Vasion. "Quei flussi di lavoro vengono ancora eseguiti attraverso la stampa e la scansione, e nella maggior parte delle organizzazioni tale livello è esterno alla strategia Zero Trust, senza associazione di identità e senza traccia di audit. Non è possibile dare a un agente accesso a un livello che non è possibile verificare. Colmare il divario della stampa non è semplicemente un riordino a livello di sicurezza, ma il prerequisito per l'IA agenziale end-to-end."

La piattaforma di automazione intelligente della stampa di Vasion è stata progettata per modernizzare l'infrastruttura di stampa, estendere i principi della strategia Zero Trust all'ambiente di stampa e connettere i flussi di lavoro di stampa e documentali all'azienda digitale più ampia, rendendo ogni documento pronto per operazioni di ricerca, firma o memorizzazione tramite IA.

Il report completo è disponibile qui.

Metodologia del sondaggio

Tra il 3 e il 9 giugno 2026, Censuswide ha intervistato 502 CIO, direttori IT e amministratori di sistema presso organizzazioni statunitensti in ambito governativo, produttivo e sanitario. Gli intervistati comprendevano per il 50% CIO, per il 41% direttori IT e per il 9% amministratori di sistema. Censuswide è un membro della Market Research Society e del British Polling Council, è firmataria del Global Data Quality Pledge e aderisce al Codice di condotta MRS e ai principi ESOMAR. La ricerca è stata commissionata da Vasion, che è la proprietaria dei dati e dei risultati.

Informazioni su Vasion

Vasion è un leader nel settore dell’automazione intelligente della stampa, che rende la trasformazione digitale accessibile a tutti eliminando i server di stampa, unificando gli ambienti di stampa e digitalizzando i flussi di lavoro documentali. Famosa per aver lanciato per prima la stampa diretta IP senza server con PrinterLogic, Vasion sta ora ridefinendo la gestione moderna della stampa grazie a una delle piattaforme native sul cloud più sicure al mondo. Vasion ha ottenuto le certificazioni ISO 42001 e ISO 27001, un report SOC 2 Type II e l’autorizzazione FedRAMP® High. Oltre 14.000 clienti in tutto il mondo, tra cui centinaia delle principali imprese mondiali, adottano il software Vasion per ammodernare, unificare, automatizzare e proteggere i propri ambienti di stampa, implementando e abilitando al contempo l’IA agenziale a livello di documenti tramite capacità quali Print Agent e Forms Agent (disponibile a breve) all'interno di Vasion Automate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito vasion.com.

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