Datavault AI Inc. (“Datavault” o la “Società”) (Nasdaq: DVLT), oggi ha annunciato una collaborazione strategica globale con Biochar Now per ampliare la distribuzione di crediti di rimozione del carbonio verificati e assicurati attraverso la tecnologia brevettata di tokenizzazione e le capacità globali di distribuzione e marketing di Datavault. La collaborazione è progettata per collegare i crediti di rimozione del carbonio di Biochar Now con una rete più ampia di acquirenti, rafforzando al contempo la trasparenza, la tracciabilità e la responsabilità nei mercati del carbonio.

Secondo i termini dell'accordo, Datavault AI garantirà l'accesso alla sua tecnologia di tokenizzazione dei crediti, compreso il Brevetto statunitense n. 12.443.977 e relative domande di brevetto in corso.

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