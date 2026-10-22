Datavault AI Inc. (“Datavault AI” o la “Società”) (Nasdaq: DVLT), una società di piattaforme di intelligenza artificiale (“AIP”) che offre monetizzazione di dati, credenziali e tokenizzazione di Asset Reali (“RWA”), oggi ha annunciato la firma di una lettera di intenti (“LOI”) non vincolante per acquisire una quota azionaria pari al 19,9% in DataMEDS AI, Inc. (NASDAQ: MEDS) (“DataMEDS”) in vista di una espansione della sua licenza tecnologica esistente con DataMEDS.

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