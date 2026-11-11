Approvati dal Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi S.p.A. i risultati consolidati dei nove mesi 2026.

Nei nove mesi , il Gruppo ha conseguito:

ricavi per € 2.621,3 milioni, in crescita del 6,5% rispetto al 2025 (7,7% a cambi costanti);

un adjusted Ebitda di € 455,2 milioni, pari al 17,4% dei ricavi (rispetto al 15,8% dello scorso anno);

un utile netto di competenza del Gruppo pari a € 225,8 milioni (+20,4% rispetto allo scorso anno);

una posizione finanziaria netta positiva per € 606,0 milioni.

Ha commentato il CEO Fabio de’ Longhi:

“Il Gruppo ha archiviato il tredicesimo trimestre consecutivo di crescita organica dei ricavi, a testimonianza della capacità di capitalizzare le opportunità del settore e di rispondere con prontezza all’evoluzione del mercato, assicurando continuità di risultato in entrambe le divisioni.

Il business professionale ha registrato una forte accelerazione, diffusa tra tutte le aree geografiche e tutti i brand, con una crescita dei ricavi superiore al 35% sia nel trimestre sia nei nove mesi, a fronte di una base di confronto nel 2025 già particolarmente solida. Sul versante prosumer, siamo entusiasti della prestigiosa collaborazione tra La Marzocco e Porsche per il lancio dell'edizione esclusiva Linea Micra e del macinacaffè Pico, ispirati all'iconica Porsche 911 Carrera RS 2.7. Inoltre, come recentemente annunciato, l’incremento all'88% della nostra quota in ‘La Marzocco, Eversys & Co.’ non solo semplifica l'assetto societario, ma sarà accrescitivo per l'utile per azione (EPS) nei prossimi trimestri, grazie al maggior consolidamento degli utili di un business ad alta marginalità e con un elevato potenziale di sviluppo.

Prosegue il trend consolidato di espansione della divisione household diffuso in tutte le categorie core nel trimestre, con una crescita al 3,6%. L’allineamento strategico tra lanci di prodotto e comunicazione marketing assicura un go-to-market integrato e sempre più orientato al digitale, vicino al consumatore in ogni fase della sua esperienza.

Alla luce della solidità dei risultati conseguiti nei primi nove mesi, il Gruppo conferma una crescita del fatturato a tassi mid-single digit e rivede nuovamente al rialzo la guidance sull’EBITDA adjusted per l'intero esercizio, ora atteso nell'intervallo di € 685 – 705 milioni (rispetto alla precedente stima di € 670 – 690 milioni).”

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