A partire da oggi, gli utenti di Lyft (NASDAQ: LYFT) possono utilizzare la propria applicazione Lyft in città di tutta Europa. L'accesso all'applicazione Lyft partirà da Barcellona e Amburgo; per l'intero mese di ottobre, l'applicazione Lyft diventerà disponibile per gli utenti in alcune delle più grandi città europee, come Londra, Roma, Parigi, Berlino, Atene e Varsavia.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930806543/it/

The Lyft app is now available in Europe

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930806543/it/

Lyft - press@lyft.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire