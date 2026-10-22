DEWA International ha firmato quattro protocolli d'intesa (MoU) con importanti enti internazionali durante la Water, Energy, Technology and Environment Exhibition (WETEX 2026).

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DEWA International signs 4 MoUs with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Sua Eccellenza Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) e Presidente di DEWA International, ha dichiarato: "Ci impegniamo a creare partnership strategiche con istituzioni internazionali leader che vantano una vasta esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di progetti nel campo dell'energia, dell'acqua e delle infrastrutture, esplorando al contempo future opportunità di collaborazione in settori chiave. Mediante questi protocolli d'intesa, puntiamo a scambiare conoscenze e competenze e a sfruttare le migliori pratiche e le tecnologie avanzate. Questi sforzi contribuiranno ad accelerare la transizione verso l'energia pulita, a migliorare la resilienza e l'efficienza delle infrastrutture elettriche e idriche e ad ampliare la nostra presenza negli Emirati Arabi Uniti, in tutto il CCG e nei mercati globali. Inoltre, sosterranno la nostra crescita sostenibile, diversificheranno il nostro portafoglio di investimenti e creeranno valore a lungo termine", ha dichiarato Al Tayer.

I protocolli d'intesa sono stati firmati da Waleed bin Salman, Vicepresidente esecutivo per lo sviluppo e l'eccellenza aziendale e Vicepresidente di DEWA International .

EDF Middle East

Il protocollo d'intesa firmato con Luc Koechlin, CEO di EDF Middle East, esplora la cooperazione tra DEWA International e la francese EDF Power Solutions nei settori dell'energia e delle energie rinnovabili. Identifica potenziali opportunità di investimento nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) e nei mercati globali.

China Energy International Group

Il protocollo d'intesa firmato con Xin Zongyi, Vicepresidente di China Energy International Group, esplora le potenzialità della principale società cinese di fungere da partner per l'ingegneria, l'approvvigionamento e la costruzione (EPC) per grandi progetti nei settori dell'energia, dell'acqua e delle infrastrutture. Esso si basa sulle capacità di realizzazione di progetti globali dell'azienda per sostenere l'espansione del portafoglio di progetti di DEWA International.

Capital Dynamics

Il protocollo d'intesa firmato con Capital Dynamics, società con sede nel Regno Unito, esplora la possibilità di instaurare una partnership strategica per investire congiuntamente in asset operativi nel settore dell'energia pulita in Europa e di creare uno strumento di investimento per futuri investimenti in infrastrutture per l'energia pulita.

Tata Consultancy Services

Il protocollo d'intesa firmato con Shiju Varghese, Presidente per il Medio Oriente e l'Africa, di Tata Consultancy Services esplora il suo potenziale come partner di consulenza tecnica per DEWA International nella strategia tecnologica, nell'integrazione tra tecnologia dell'informazione e tecnologia operativa (IT/OT) e nelle soluzioni di gestione delle prestazioni degli asset.

WETEX 2026 coincide con il 12° World Green Economy Summit, che si terrà il 21 e 22 ottobre 2026 presso il Dubai World Trade Centre.

*Fonte: AETOSWire

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Mosaad Saad Abdelrahman

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