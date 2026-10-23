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Digital Reef si orienta verso l'agricoltura verticale per ridurre l'impronta dei data centre, in collaborazione con Elevate Farms e Xange.com, per fornire misurazione verticale, reportistica e verifica dell'impatto ambientale dei progetti nell'ecosistema di Reef Origin

Elevate Farms Inc. e Digital Reef Ltd collaborano per mitigare l'impatto ambientale dell'espansione globale dei data centre e creano un quadro per la pipeline infrastrutturale di Digital Reef che sostiene e sfrutta gli asset ambientali generati dalle attività di agricoltura verticale ad alta resa e a ciclo chiuso di Elevate Farms. Le supply chain agricole tradizionali vengono rimpiazzate da strutture interne ottimizzate in grado di tagliare nettamente sulle emissioni di carbonio, sullo spreco idrico e sui vincoli di utilizzo del territorio a livello locale tipici della produzione alimentare.

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Jude Slater, Reef Origin

Email: jslater@reeforigin.com

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