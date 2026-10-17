L'Autorità per la Cultura e le Arti di Dubai (Dubai Culture and Arts Authority) ha reso noto che nel 2025 Dubai ha mantenuto la propria posizione di destinazione leader a livello mondiale per i nuovi progetti di investimento diretto estero (IDE) nei settori culturali e creativi (CCI), classificandosi al primo posto a livello globale per il quarto anno consecutivo. Secondo i dati di fDi Markets del Financial Times, una delle principali fonti di informazioni sugli IDE greenfield, Dubai ha conquistato il primo posto nella classifica di 233 città, davanti a Londra, Singapore, Riad e Bengaluru. I risultati riflettono la solidità del contesto investimentale dell'emirato e la sua attrattiva per le imprese creative, gli investitori, gli imprenditori e i talenti provenienti da tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261016916409/it/

Dubai Culture: Dubai ranks first globally in attracting new FDI projects in cultural and creative industries in 2025 (Graphic: AETOSWire)

Nel 2025, Dubai ha attirato 754 nuovi progetti nei settori culturali e creativi, con afflussi di capitali da investimenti diretti esteri (IDE) in progetti greenfield pari a 3,756 miliardi di dollari USA e la creazione di 19.304 posti di lavoro. In base alla definizione di settori creativi fornita dal Financial Times, l'emirato si è classificato al primo posto a livello mondiale sia per numero di progetti che per creazione di posti di lavoro, e al secondo posto per afflussi di capitali da IDE in progetti greenfield.

La crescita ha interessato i settori della pubblicità e delle relazioni pubbliche, della programmazione informatica specializzata, dell'elaborazione dati e dei servizi digitali, del cinema, dei media e dei videogiochi, delle tecnologie creative basate sull'intelligenza artificiale, dell'istruzione creativa, dei servizi professionali, del design e dell'architettura, dell'artigianato, delle arti dello spettacolo, nonché dei musei e dei siti storici. Questo ampio spettro riflette la diversità dell'economia creativa di Dubai e la sua capacità di rispondere ai cambiamenti tecnologici ed economici.

L'India è stata la principale fonte di afflussi di capitali provenienti da investimenti diretti esteri (IDE) di nuova creazione (greenfield) nei settori culturali e creativi di Dubai, rappresentando il 19% del totale, seguita dagli Stati Uniti con il 17,5%, dalla Cina con il 13%, dalla Malesia con il 12% e dal Regno Unito con il 9%. In termini di numero di progetti, il Regno Unito è risultato in testa con una quota del 21,5%, seguito dall'India con il 21%, dagli Stati Uniti con il 14% e dalla Francia con il 4%.

I risultati di Dubai sono stati sostenuti da un contesto di investimento che offre piena proprietà straniera, procedure efficienti per l'avvio di attività, cluster specializzati nei settori creativo e tecnologico, percorsi di residenza a lungo termine per i talenti, infrastrutture digitali e logistiche all'avanguardia e accesso ai mercati regionali e internazionali. Insieme all'Agenda Economica di Dubai D33 e alla Strategia per l'Economia Creativa di Dubai, questi vantaggi sostengono la crescita delle imprese e rafforzano la posizione dell'emirato come destinazione per gli investimenti nei settori culturali e creativi.

*Fonte: AETOSWire

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261016916409/it/

Antoine Boghos

antoine@ciceroandbernay.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire