Eaton (NYSE:ETN), azienda per la gestione intelligente dell'energia, ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo con Oaktree Private Equity per l’acquisizione di COL Group. COL Group è leader nelle soluzioni per la distribuzione elettrica in media tensione, tra cui quadri elettrici senza SF₆, tecnologie per l’automazione della rete e sistemi modulari di alimentazione. L'acquisizione amplierà le capacità di Eaton in Europa nell’ambito della distribuzione dell’energia elettrica e ne rafforzerà la presenza produttiva, consentendo all’azienda di rispondere alla crescente domanda dei clienti nei settori dei data center e delle utility.

"COL Group offre tecnologie integrative, capacità produttive e competenze ingegneristiche che rafforzeranno ulteriormente la piattaforma europea di Eaton di distribuzione dell'energia elettrica", ha dichiarato Omar Zaire, President, EMEA Region, Corporate and Electrical Sector, di Eaton. "L'acquisizione rafforzerà la nostra capacità di rispondere alla crescente domanda dei clienti nei settori utility e data center di disporre di infrastrutture elettriche resilienti e sostenibili e di soluzioni integrate per la gestione dell’energia dal grid al chip.

Ai sensi dell'accordo, Eaton acquisirà COL Group per un valore aziendale pari a 810 milioni di euro. COL Group prevede un fatturato di 250 milioni di euro per il 2027.

COL Group è un gruppo industriale con oltre un secolo di esperienza, specializzato nello sviluppo di soluzioni per la distribuzione dell’ energia elettrica. L'azienda conta circa 400 dipendenti e dispone di sedi a Torino, Milano, Bergamo e Catania.

La transazione, soggetta alle consuete condizioni di closing e alle approvazioni normative, dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2027.

Eaton è un’azienda specializzata nella gestione intelligente dell’energia, impegnata nella tutela dell’ambiente e nel miglioramento della qualità della vita delle persone in tutto il mondo. Sviluppiamo prodotti per i settori dei data center, delle utility, industriale, commerciale e istituzionale, della costruzione di macchine, residenziale, aerospaziale e della mobilità. Il nostro operato è guidato dall’impegno ad agire in modo responsabile, operare in maniera sostenibile e aiutare i nostri clienti a gestire l’energia, oggi e in futuro.

Facendo leva sui trend di crescita globali dell’elettrificazione e della digitalizzazione, contribuiamo ad affrontare le sfide più urgenti legate alla gestione dell’energia e a costruire una società più sostenibile per le persone di oggi e le generazioni future. Fondata nel 1911, Eaton si è costantemente evoluta per rispondere alle esigenze in continua trasformazione e crescita dei propri stakeholder.

Con un fatturato di 27,4 miliardi di dollari nel 2025, l’azienda serve clienti in oltre 180 paesi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.eaton.com . Seguiteci su LinkedIn .

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, ai sensi delle leggi statunitensi in materia di titoli, relative alla prevista acquisizione di COL Group e al suo impatto su Eaton nella regione EMEA. Queste dichiarazioni devono essere interpretate con cautela e sono soggette a rischi e incertezze di vario tipo, molti dei quali esulano dal controllo di Eaton. I seguenti fattori potrebbero determinare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli indicati nelle dichiarazioni previsionali, tra cui, a titolo esemplificativo: l’impatto di acquisizioni, joint venture e investimenti, nonché l’integrazione delle entità acquisite; interruzioni causate da calamità naturali, scioperi, guerre, instabilità e/o conflitti geopolitici, disordini politici, attività terroristiche, sconvolgimenti economici o problemi di salute pubblica che incidono sui nostri stabilimenti produttivi; un’inflazione significativa o carenze di materie prime, energia, componenti e/o manodopera, o problematiche analoghe per i nostri clienti; la dipendenza dai fornitori per l’approvvigionamento di materie prime, componenti e servizi; lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle nostre operazioni aziendali, compresi i potenziali impatti sul rispetto della normativa e sulla nostra reputazione; interruzioni del servizio, corruzione, perdita o compromissione dei dati, sicurezza della rete e relativi impatti operativi dovuti ad attacchi informatici; eventi meteorologici avversi e le reazioni normative, di mercato e sociali a tali perturbazioni; la nostra capacità di individuare, attrarre, formare, coinvolgere e trattenere dipendenti qualificati; la nostra capacità di portare a termine la prevista separazione della nostra divisione Mobility e la sua fusione con Dana, sia entro i tempi previsti che in assoluto; l’impatto sul prezzo delle azioni e sui mercati finali dovuto alle innovazioni tecnologiche; la volatilità dei mercati finali; il proseguimento con successo delle attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti nuovi o migliorati; i rischi geopolitici, economici o di altro tipo derivanti dalle condizioni economiche mondiali o regionali; la natura globale dell'attività di Eaton e l'esposizione a condizioni di instabilità economica e politica, tra cui guerre o conflitti armati, modifiche alle leggi, ai regolamenti e alle politiche governative; cambiamenti nelle politiche commerciali dei vari paesi, compresa l’imposizione di sanzioni o dazi; modifiche alle aliquote fiscali o alle leggi e ai regolamenti fiscali applicabili alla nostra attività; norme, regolamenti, verifiche e indagini, nonché i relativi rischi di conformità connessi al nostro ruolo contraente di enti governativi; la nostra capacità di proteggere la nostra proprietà intellettuale; i contenziosi e le normative ambientali che incidono sulla nostra attività; e gli altri fattori di rischio illustrati nell'ultima Eaton Annual Report on Form 10-K e le successive relazioni trimestrali presentate sul Modulo 10-Q alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Qualsiasi dichiarazione previsionale è valida solo alla data in cui è stata formulata. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare pubblicamente le dichiarazioni previsionali, siano esse in risposta a nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto previsto dalla legge applicabile.

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