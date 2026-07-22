Echodyne, l'azienda produttrice di piattaforme radar, ha annunciato oggi la disponibilità di un plugin Android Team Awareness Kit (ATAK) per la sua piattaforma radar MESA®. L'integrazione consente agli utenti di configurare, controllare e visualizzare i dati dai radar Echodyne all'interno dell'ambiente ATAK, a sostegno di operazioni militari, sicurezza pubblica e operazioni di sicurezza che si affidano a TAK per la consapevolezza situazionale condivisa.

Il plugin estende la gestione dei radar e le capacità di visualizzazione agli utenti ATAK, consentendo l'accesso a dati radar ad alta fedeltà e a controlli del sistema tramite un'interfaccia operativa familiare. Mediante l'integrazione dei dati radar nei flussi di lavoro TAK esistenti, le organizzazioni possono ottimizzare la distribuzione, ridurre il carico di lavoro dell'operatore e migliorare l'accesso alla consapevolezza situazionale in tempo reale.

TAK è una piattaforma geospaziale sviluppata a livello governativo utilizzata da organizzazioni militari, federali, statali e governative locali statunitensi, nonché dalle nazioni partner degli USA. In base ai dati forniti dallo U.S. Army TAK Product Center, l'ecosistema TAK supporta 15 programmi del dipartimento della difesa e oltre 250.000 utenti all'interno di gruppi militari e civili.

Echodyne si rivolge a clienti nei settori di difesa, sicurezza pubblica, sicurezza delle frontiere e infrastrutture critiche di tutto il mondo. Molte di queste organizzazioni utilizzano TAK come parte della loro architettura operativa di comando e controllo. Il nuovo plugin ATAK fornisce una strategia semplificata alla distribuzione e gestione dei radar, consentendo al contempo agli utenti di integrare dati radar ad alta risoluzione nel loro attuale quadro operativo comune basato sul sistema TAK. Quando viene integrato con sistemi radar MESA affidabili e ad alte prestazioni, le organizzazioni possono distribuire con sicurezza sensori individuali o reti radar distribuite per creare una consapevolezza situazionale ad alta risoluzione per tutti gli utenti TAK connessi.

Eben Frankenberg, Chief Executive Officer di Echodyne, ha dichiarato:

"Molti dei nostri clienti fanno affidamento su TAK per ottenere aiuto per la pianificazione delle missioni e il processo decisionale operativo. Mediante l'integrazione delle funzionalità radar di MESA nell'ecosistema TAK, stiamo fornendo agli utenti accesso diretto a dati radar di alta qualità all'interno di un'interfaccia che già conoscono e di cui si fidano. Questo lancio è la dimostrazione del nostro continuo investimento nell'interoperabilità e il nostro impegno a promuovere i requisiti operativi dei clienti nei settori di difesa e sicurezza pubblica."

Il plugin Echodyne ATAK è incluso nel pacchetto Software & Support dell'azienda ed è immediatamente disponibile tramite il portale clienti di Echodyne all'indirizzo https://portal.echodyne.com .

Informazioni su Echodyne

Echodyne, l'azienda specializzata in piattaforme radar, è un progettista e produttore statunitense di sistemi radar ad alte prestazioni per i settori di difesa, governativo, e delle applicazioni commerciali. L'azienda integra la tecnologia brevettata di matrice di metamateriali a scansione elettronica (MESA®) con un potente software e apprendimento automatico per fornire dati di consapevolezza situazionale ad alta fedeltà in grado di identificare l'attività aerea e di superficie con rapidità, acccuratezza e precisione senza precedenti. I prodotti di Echodyne sono testati e considerati affidabili da militari, agenzie, integratori e infrastrutture critiche in tutto il mondo, e fissano un nuovo standard per l'eccellenza radar commerciale. La società privata ha sede a Kirkland, WA, negli USA e gode del supporto di Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford e Northrop Grumman, assieme ad altri. È possibile osservare il radar in azione sul sito Echodyne.com.

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David Claxton, echodyne@wiseup.pr





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