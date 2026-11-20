Edan Instruments, Inc. (300206. SZ), un fornitore globale di dispositivi medici e di soluzioni sanitarie, ha presentato le sue ultime innovazioni a MEDICA 2026, tenutasi a Düsseldorf il 16-19 novembre. L'evento fornisce un'importante piattaforma per lo scambio all'interno del settore e un'opportunità per EDAN di rivolgersi a partner europei riguardo alle esigenze sanitarie in evoluzione.

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"La Germania e l'Europa sono partner importanti nel settore globale sanitario. Di fronte all'espansione internazionale della tecnologia medica della Cina, una più stretta collaborazione con i professionisti sanitari e i partner di settore in Europa può creare opportunità per uno sviluppo condiviso", ha dichiarato Alex You, Direttore senior di Marketing, Customer Service, Global Connectivity & Integration presso EDAN. "La comprensione delle esigenze cliniche a livello globale e la loro traduzione in soluzioni accessibili e affidabili ci consente di contribuire a un settore sanitario più efficace. MEDICA offre una preziosa opportunità di rafforzare queste connessioni e di scambiare punti di vista."

Acclarix LX9S, qui al suo debutto, è alimentato dalla piattaforma SynSight di ecografia a zone che offre una chiarezza uniforme dell'immagine in scenari clinici eterogenei. Offre un nuovo algoritmo di imaging eSRI, assieme a un display di 23,8 pollici, trackball ottico e interfaccia touchscreen riprogettata. Questi aggiornamenti migliorano le prestazioni di imaging, ottimizzano i flussi di lavoro e favoriscono un processo decisionale diagnostico sicuro.

Nell'ambito del monitoraggio dei pazienti, EDAN ha evidenziato iV100, che funziona sia come monitor da trasporto sia come modulo multi-parametro all'interno della serie iV. Grazie alla misurazione in tempo reale della gittata cardiaca continua PresCCO, ai parametri avanzati e alle applicazioni di supporto clinico, la serie iV garantisce un’assistenza intensiva precisa ed efficiente in diversi contesti clinici.

In ambito cardiologico, Smart ECG Web connette i dispositivi per elettrocardiogramma di diversi reparti e strutture sanitarie tramite una piattaforma centralizzata per la gestione, la revisione e la segnalazione dei dati degli elettrocardiogrammi, sostenendo flussi di lavoro clinici più connessi. EDAN si sta preparando inoltre a presentare un Patch Holter indossabile che consente fino a 14 giorni di registrazione ECG continua, contribuendo alla registrazione di eventi cardiaci intermittenti che potrebbero non essere rilevati durante gli esami di routine.

Il portafoglio OBGYN di EDAN copre gli aspetti di monitoraggio fetale e materno, diagnostica per immagini intrapartum, endoscopia, colposcopia e riabilitazione del pavimento pelvico, a supporto dell’assistenza in una vasta gamma di contesti ostetrici e ginecologici.

Nel settore della diagnostica in vitro (IVD), l'analizzatore per emogasanalisi e chimica clinica EDAN i500 riunisce tutte le funzionalità di un apparecchio da banco a un design compatto. Il suo ultimo aggiornamento include un pannello per la co-ossimetria e la funzionalità di controllo qualità automatico, rendendolo particolarmente adatto agli ambienti di terapia intensiva. L'analizzatore ematologico automatico a 6 parametri della serie H90, dotato di rilevamento RET, amplia ulteriormente le capacità di analisi di EDAN.

Nell'ambito della salute animale, il sistema di analisi biochimiche CC30 Vet è finalizzato alla valutazione della funzionalità epatica e renale negli animali da compagnia e offre una gamma di cartucce e parametri analitici in grado di soddisfare le diverse esigenze di screening nella pratica veterinaria.

Grazie ai suoi portafogli eterogenei di dispositivi medici, EDAN continua a tradurre informazioni cliniche in soluzioni pratiche, con particolare attenzione alla gestione delle reali esigenze sanitarie e al miglioramento della condizione umana.

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Angela Ji

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Edan Instruments, Inc.





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