European DataWarehouse (EDW) ha presentato il suo quinto Data Quality Award annuale al Congresso TSI 2026 a Berlino.

Quest'anno, il premio Best Data Quality – Deal of the Year (2026) di EDW è stato conferito a Domivest B.V. per la sua transazione Domi 2023-1 B.V. , riconoscendo l'impegno eccezionale dell'azienda nella rendicontazione accurata, completa e coerente. Il premio si basa sulla metodologia proprietaria della valutazione della qualità dei dati di EDW , che valuta le transazioni rispetto a migliaia di regole e controlli di valutazione.

L'eccellenza della qualità dei dati non è un risultato ottenuto una sola volta. Il fatto che gli stessi erogatori continuino a posizionarsi ai primi posti anno dopo anno dimostra che la qualità superiore dei dati è il risultato di un impegno continuo, di processi solidi e di un investimento costante.

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Angela De Castro

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European DataWarehouse GmbH

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